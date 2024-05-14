По словам чиновника, комплектование вооруженных сил идет в плановом порядке и носит системный характер.

По словам чиновника, комплектование вооруженных сил идет в плановом порядке и носит системный характер.

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов в ходе сегодняшнего выступления в Совете Федерации сделал заявление о новой мобилизации. Речи об этом не идет, подчеркнул он.

– Комплектование вооруженных сил: я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Но, тем не менее, этот процесс уже запущен – как призыв граждан, так и особенно важно – контрактование.

Мобилизация в России проводилась осенью 2022 года. В ходе нее в вооруженные силы были призваны 300 тыс. человек. С тех пор армия регулярно пополняется за счет контрактников и добровольцев.