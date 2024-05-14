Омск-Информ
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·Общество

Жителей затопленного райцентра каждый час отвозят автобусы в безопасные места. Людей просят срочно покинуть населенный пункт.

Менее часа назад реди жителей Усть-Ишима было распространено срочное сообщение. Всех жителей райцентра просят срочно эвакуироваться.

– Необходима срочная эвакуация населения Усть-Ишима. Предоставленные автобусы отходят от спорткомплекса «Таежный» ежечасно. Не подвергайте опасности ни себя, ни близких, переждите стихию в безопасном месте, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ишиме существует угроза затопления подстанции, из-за чего могут возникнуть перебои с электроэнергией.

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·Общество

Жителей затопленного райцентра каждый час отвозят автобусы в безопасные места. Людей просят срочно покинуть населенный пункт.

Менее часа назад реди жителей Усть-Ишима было распространено срочное сообщение. Всех жителей райцентра просят срочно эвакуироваться.

– Необходима срочная эвакуация населения Усть-Ишима. Предоставленные автобусы отходят от спорткомплекса «Таежный» ежечасно. Не подвергайте опасности ни себя, ни близких, переждите стихию в безопасном месте, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ишиме существует угроза затопления подстанции, из-за чего могут возникнуть перебои с электроэнергией.

1858