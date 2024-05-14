Омск-Информ
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·Общество

Омичка сообщила, что ее ребенка укусила соседская собака. В деле разбираются следователи.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на детей в Омске. 
– Глава СК России поручил руководителю СУ по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, – отметили в ведомстве.
Ранее жительница Омска пожаловалась в соцсетях на то, что ее ребенка укусила соседская собака.
·Общество

Омичка сообщила, что ее ребенка укусила соседская собака. В деле разбираются следователи.
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на детей в Омске. 
– Глава СК России поручил руководителю СУ по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, – отметили в ведомстве.
Ранее жительница Омска пожаловалась в соцсетях на то, что ее ребенка укусила соседская собака.