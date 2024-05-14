По словам местной жительницы, животное уже не в первый раз нападает на детей.

По словам местной жительницы, животное уже не в первый раз нападает на детей.

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на то, что ее ребенка укусила соседская собака. Это произошло вчера вечером в Нефтяниках.

– Хозяин оправдал действие животного тем, что ребенок пробежал мимо, а то, что его дикая собака как минимум обязана быть в наморднике, он это не учитывает, – отметила женщина.

Она также сообщила, что эта собака не в первый раз нападает на ребенка. В прошлом году она укусила девочку, а хозяин никаких мер не принимает.

– Тогда он так же оправдал это тем, что у девочки была собачка и его пес кинулся на собачку, а укусил девочку. Мы всем подъездом боимся эту собаку, хозяин ведет себя неадекватно! – сообщила омичка.

Женщина просит власти обратить внимание на мужчину.