Омск-Информ
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·Общество

За сутки там выпало 207 % от десятидневной нормы осадков.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какие районы Омской области столкнулись вчера с самой ненастной погодой. Самым ветреным оказался Знаменский район, а самым дождливым – Усть-Ишимский.
Днем 13 мая и в ночь на 14 мая самый сильный ветер (22 м/с) наблюдался в Знаменском районе, 20 м/с зафиксировали в Называевском, 19 м/с – в Исилькульском.
Наибольшее количество осадков (29 мм то есть 207 % декадной нормы) выпало в Усть-Ишимском районе, который сейчас сильнее всего страдает от паводка. В Тевризском районе выпало 11 мм осадков, или 85 % декадной нормы, в Больших Уках – 8 мм, 63 % декадной нормы.
·Общество

За сутки там выпало 207 % от десятидневной нормы осадков.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какие районы Омской области столкнулись вчера с самой ненастной погодой. Самым ветреным оказался Знаменский район, а самым дождливым – Усть-Ишимский.
Днем 13 мая и в ночь на 14 мая самый сильный ветер (22 м/с) наблюдался в Знаменском районе, 20 м/с зафиксировали в Называевском, 19 м/с – в Исилькульском.
Наибольшее количество осадков (29 мм то есть 207 % декадной нормы) выпало в Усть-Ишимском районе, который сейчас сильнее всего страдает от паводка. В Тевризском районе выпало 11 мм осадков, или 85 % декадной нормы, в Больших Уках – 8 мм, 63 % декадной нормы.