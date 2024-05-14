Помогали в высадке деревьев профессиональные агрономы. Они будут в течение двух лет следить за состоянием деревьев.

Помогали в высадке деревьев профессиональные агрономы. Они будут в течение двух лет следить за состоянием деревьев.

Волонтеры ОНПЗ высадили сибирские абрикосы рядом с Успенским кафедральным собором. В следующем году роща должна начать цвести и радовать омичей и гостей региона.

Помогали в высадке деревьев профессиональные агрономы. Решение высадить абрикосы было не случайным: дерево красиво выглядит, обладает морозоустойчивостью и неприхотливостью к поливу.

– Омский НПЗ много лет следует традиции экологического волонтерства. Мы создаем новые зеленые пространства рядом с образовательными, спортивными и культурными учреждениями, а также в местах пешеходного трафика. Высадка деревьев – это долгосрочная инвестиция предприятия в благоприятную городскую среду, – отметил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Новая роща была высажена в рамках проекта «Зеленая среда». Этот проект реализуется в городе «Газпром нефтью» с 2023 года по программе социальных инвестиций «Родные города». За время его существования было благоустроено и озеленено более 10 общественных территорий. В частности, площадки у хоккейной академии «Авангард», городского музея «Искусство Омска», «Омской крепости», Центра единоборств школы «Шторм», а также локации у некоторых учебных заведений. Экологическую акцию поддержала и Омская межрайонная прокуратура. Глава ведомства Артем Шельманов принял участие в высадке деревьев.

– Прокуратура всегда приветствует экологические инициативы крупнейших предприятий региона. Мы считаем это дело полезным, и этот опыт должен быть распространен. В Омске реализуется федеральный проект «Чистый воздух». В нем участвуют крупнейшие предприятия региона, в том числе «Газпромнефть-ОНПЗ». За два года запланировано снизить объем выбросов на 20 %. В этом году планируется более 60 мероприятий по модернизации различных производств на территории города Омска. В целом законодательство тоже меняется. Более 30 промышленных организаций должны получить комплексное экологическое разрешение. Необходимо отметить, что «Газпромнефть-ОНПЗ» – единственная организация, которая сейчас получила комплексное экологическое разрешение. Остальные должны их получить до конца текущего года. Думаем, что все эти нововведения значительно улучшат экологическую ситуацию в городе, – отметил омский межрайонный природоохранный прокурор Артем Шельманов.

В прошлом году в рамках проекта «Зеленая среда» в регионах страны компанией «Газпром нефть» было высажено более 2,2 млн деревьев.