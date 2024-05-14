Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии региона.

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии региона.

Эксперты сервиса SuperJob представили список самых высокооплачиваемых вакансий в регионе в этом месяце. Больше всего работодатели готовы платить электросварщику – 125 тыс. рублей. Сотрудник должен иметь профильное образование и опыт работы.

На втором месте расположилась вакансия менеджера по логистике с зарплатой от 100 тыс. рублей. Далее идет предложение о работе для токаря-универсала. Ему готовы платить 100 тыс. рублей в месяц.

Также в рейтинг вошли вакансии главного бухгалтера (90 тыс. рублей) и начальника сектора продаж (85 тыс. рублей).