Омск-Информ
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·Общество

Они начнутся сегодня вечером и продлятся до завтрашнего дня.
Омскую область вновь накроет магнитная буря. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется сегодня вечером, 14 мая. Максимального уровня она достигнет к завтрашнему дню, 15 мая, - G2 (средняя буря).
Отметим, магнитные бури одолевают регион с начала мая. По прогнозам специалистов, они будут фиксироваться в области в конце текущего месяца и в начале июня.
Напомним, из-за магнитных бурь в Омской области можно наблюдать полярные сияния. О том, когда в регионе можно увидеть следующее подобное явление, читайте в материале
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·Общество

Они начнутся сегодня вечером и продлятся до завтрашнего дня.
Омскую область вновь накроет магнитная буря. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется сегодня вечером, 14 мая. Максимального уровня она достигнет к завтрашнему дню, 15 мая, - G2 (средняя буря).
Отметим, магнитные бури одолевают регион с начала мая. По прогнозам специалистов, они будут фиксироваться в области в конце текущего месяца и в начале июня.
Напомним, из-за магнитных бурь в Омской области можно наблюдать полярные сияния. О том, когда в регионе можно увидеть следующее подобное явление, читайте в материале
1300