В ближайшие дни в регион придет непогода.

В ближайшие дни в регион придет непогода.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Так, днем 14 мая в регионе ожидается +12…+17°, местами до +7°, ночью температура опустится до +12, местами +2…+7°. Также в ночное время пройдут дожди, грозы, в северных районах ожидаются ливни и мокрый снег, порывы ветра достигнут 17 м/с.

15 мая днем столбик термометра будет держаться на отметке +10…+15°, ночью похолодает до -2…+3°, местами до +8°.

16 мая днем прогнозируется +11…+16°, в ночное время температура опустится до -2…+3°.