Таким размер минимальной зарплаты водителей автобусов будет с 1 июля. Достаточно выработать установленную норму часов.
Муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» объявило о повышении минимальной зарплаты водителей автобусов с 1 июля. За счет этого руководство предприятия рассчитывает привлечь к работе новых сотрудников и уменьшить дефицит водительского состава.
– С 1 июля увеличится минимальная зарплата водителей автобусов при выработке ими установленной нормы часов. Уже в августе они смогут получить минимум 70 тысяч рублей, что в ближайшем будущем приведет к сокращению дефицита кадров, следовательно, и уменьшению нынешней интервальности движения автобусов, – говорится в сообщении ПП № 8.
Ранее заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский отмечал, что пассажирское предприятие № 8 готово принять на работу около 170 водителей. В рекламе, которая звучит в общественном транспорте, им обещают среднюю зарплату в размере 73 тыс. рублей. С июля она вырастет вслед за «минималкой».