Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Митрополит Дионисий произнес молитву и попросил прощения за все согрешения.

Вчера, 12 мая, митрополит Омский и Таврический Дионисий помолился за пострадавших от паводка в Омской области.

– Господи, Иисусе Христе Боже наш, прими моления нас недостойных, ныне сподобившихся Светом Преславного Твоего Воскресения просветитися, о братиях и сестрах наших, в северных пределах омских и во иных местах, от потопления речного скорбь и утеснение терпящих, призри на стенания и слезы их, и, видев их бедствия, прости всем нам согрешения наша и вскоре яко Благ изми нас от потопа сего, прочих бед и озлоблений, по грехам нашим належащих нам, – произнес молитву митрополит Дионисий.

Отметим, что также вчера в Усть-Ишиме местные жители совершили крестные ходы. Один из обрядов происходил на воде.

·Общество

Митрополит Дионисий произнес молитву и попросил прощения за все согрешения.

Вчера, 12 мая, митрополит Омский и Таврический Дионисий помолился за пострадавших от паводка в Омской области.

– Господи, Иисусе Христе Боже наш, прими моления нас недостойных, ныне сподобившихся Светом Преславного Твоего Воскресения просветитися, о братиях и сестрах наших, в северных пределах омских и во иных местах, от потопления речного скорбь и утеснение терпящих, призри на стенания и слезы их, и, видев их бедствия, прости всем нам согрешения наша и вскоре яко Благ изми нас от потопа сего, прочих бед и озлоблений, по грехам нашим належащих нам, – произнес молитву митрополит Дионисий.

Отметим, что также вчера в Усть-Ишиме местные жители совершили крестные ходы. Один из обрядов происходил на воде.