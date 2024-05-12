В руках «водяные» верующие держали икону Божьей Матери. Параллельно прихожане Никольского собора вместе с батюшкой совершили пеший ход.

В руках «водяные» верующие держали икону Божьей Матери. Параллельно прихожане Никольского собора вместе с батюшкой совершили пеший ход.

Сегодня, 12 мая, в райцентре Усть-Ишим Омской области, где введен режим ЧС из-за паводка и идет эвакуация, жители совершили крестные ходы. Один обряд происходил на воде, на лодках спасателей. В руках верующие держали икону Божьей Матери и молились за сохранение всего региона и района в частности.

– В молитвах крестоходцы испрашивали у Господа милости о сохранении населения, района и нашей Омской области от наводнения жилых кварталов, которые находятся вблизи водоемов, – сообщает пресс-служба Тарской епархии.

Другое, пешее шествие совершил местный священник Владимир Михайлов вместе с прихожанами Никольского храма по улицам Усть-Ишима. Жители просили святых помочь им в испытании паводком.

– Благоговейное шествие верующих с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святынями сопровождалось пением молитв, в которых они прославляли воскресшего Христа, Пресвятую Богородицу и всех святых, – уточнили в Тарской епархии.

Отметим, что на данный момент эвакуированы 400 жителей Усть-Ишима после визита губернатора Виталия Хоценко с комадной правительства, сотрудников МЧС и полиции. Режим ЧС регионального значения действует в деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, поселке Атеринки, селах Большая Тебендня, Слободчики, Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района.