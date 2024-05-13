Омск-Информ
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·Общество

В остальных городских округах наблюдались выбросы.
Метеорологические условия способствовали накоплению вредных веществ в воздухе 6 и 27 апреля. Чтобы избежать загрязнения, синоптики объявили 2 предупреждения для 31 предприятия.
Несмотря на это, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировали в Кировском, Центральном, Октябрьском и Ленинском округах. В целом по городу наблюдался повышенный уровень загрязнения.
Отметим, что Советский округ, большую часть которого составляет городок Нефтяников, оказался самым чистым и в марте.
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·Общество

В остальных городских округах наблюдались выбросы.
Метеорологические условия способствовали накоплению вредных веществ в воздухе 6 и 27 апреля. Чтобы избежать загрязнения, синоптики объявили 2 предупреждения для 31 предприятия.
Несмотря на это, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировали в Кировском, Центральном, Октябрьском и Ленинском округах. В целом по городу наблюдался повышенный уровень загрязнения.
Отметим, что Советский округ, большую часть которого составляет городок Нефтяников, оказался самым чистым и в марте.
1015