Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В четырех из пяти округов оказался повышенный уровень загрязнения воздуха.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало информацию о состоянии воздуха в Омске в марте. Повышенный уровень загрязнения в прошлом месяце был в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Центральном округах. Низким он оставался только в Советском округе.
Метеорологические условия способствовали накоплению вредных веществ 19, 20, 21 и 26 марта. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода фиксировали в Ленинском и Октябрьском округах. В Кировском и Центральном выше ПДК было содержание озона. Оксид углерода выявляли также в Центральном округе.
Отметим, что выбросы сероводорода выявлют в Омске и в апреле.
1174
·Общество

В четырех из пяти округов оказался повышенный уровень загрязнения воздуха.
Обь-Иртышское УГМС опубликовало информацию о состоянии воздуха в Омске в марте. Повышенный уровень загрязнения в прошлом месяце был в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Центральном округах. Низким он оставался только в Советском округе.
Метеорологические условия способствовали накоплению вредных веществ 19, 20, 21 и 26 марта. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода фиксировали в Ленинском и Октябрьском округах. В Кировском и Центральном выше ПДК было содержание озона. Оксид углерода выявляли также в Центральном округе.
Отметим, что выбросы сероводорода выявлют в Омске и в апреле.
1174