Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вещество, вызывающее тошноту и головную боль, снова скопилось в воздухе Центрального округа.
Вчера, 8 апреля, в Омске снова зафиксировали выбросы. Содержание сероводорода в воздухе Центрального округа составило 1,4 ПДК (предельно допустимая концентрация). Однако уровень загрязнения, по данным Обь-Иртышского УГМС, остался низким.
Выбросы сероводорода наблюдались в Омске 26–28 марта, а также 2 и 4 апреля. Чаще всего это вещество выявляют в Центральном округе, реже – в Кировском, Ленинском и Октябрьском.
Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
·Общество

Вещество, вызывающее тошноту и головную боль, снова скопилось в воздухе Центрального округа.
Вчера, 8 апреля, в Омске снова зафиксировали выбросы. Содержание сероводорода в воздухе Центрального округа составило 1,4 ПДК (предельно допустимая концентрация). Однако уровень загрязнения, по данным Обь-Иртышского УГМС, остался низким.
Выбросы сероводорода наблюдались в Омске 26–28 марта, а также 2 и 4 апреля. Чаще всего это вещество выявляют в Центральном округе, реже – в Кировском, Ленинском и Октябрьском.
Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.