Омск-Информ
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·Общество

Концентрация этого вещества превысила предельно допустимую уже в три раза.
Вчера, 4 апреля, в Омске вновь был повышенный уровень загрязнения воздуха. Несмотря на то что метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей, в четырех округах города снова зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода:
  • 2,8 ПДК – в Кировском,
  • 3,6 ПДК – в Ленинском,
  • 3,6 ПДК – в Октябрьском,
  • 3,1 ПДК – в Центральном.
Позавчера уровень загрязнения воздуха в Омске также был повышенный, однако концентрация этого вещества была ниже, чем вчера. Выбросы сероводорода наблюдались также 2 апреля и 26–28 марта.
Отметим, что 6 апреля с 00:00 до 11:00 в Омске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Утром, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха будет повышенный.
·Общество

Концентрация этого вещества превысила предельно допустимую уже в три раза.
Вчера, 4 апреля, в Омске вновь был повышенный уровень загрязнения воздуха. Несмотря на то что метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей, в четырех округах города снова зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода:
  • 2,8 ПДК – в Кировском,
  • 3,6 ПДК – в Ленинском,
  • 3,6 ПДК – в Октябрьском,
  • 3,1 ПДК – в Центральном.
Позавчера уровень загрязнения воздуха в Омске также был повышенный, однако концентрация этого вещества была ниже, чем вчера. Выбросы сероводорода наблюдались также 2 апреля и 26–28 марта.
Отметим, что 6 апреля с 00:00 до 11:00 в Омске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Утром, по прогнозу синоптиков, уровень загрязнения воздуха будет повышенный.