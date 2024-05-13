Омск-Информ
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·Образование

При необходимости в учебный процесс школьников Усть-Ишимского района будут внесены изменения.
В Усть-Ишимском районе продолжают бороться с паводком. Вчера на территориях, которые страдают от затопления, ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Глава регионального Минобра Иван Кротт отметил, что при необходимости в учебный процесс местных школьников будут внесены изменения.
Так, власти планируют досрочно завершить учебный год для школьников невыпускных классов, при этом скорректировать программы, чтобы непройденные темы были изучены в начале следующего учебного года. Учеников выпускных классов могут перевести на дистанционное обучение.
·Образование

При необходимости в учебный процесс школьников Усть-Ишимского района будут внесены изменения.
В Усть-Ишимском районе продолжают бороться с паводком. Вчера на территориях, которые страдают от затопления, ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
Глава регионального Минобра Иван Кротт отметил, что при необходимости в учебный процесс местных школьников будут внесены изменения.
Так, власти планируют досрочно завершить учебный год для школьников невыпускных классов, при этом скорректировать программы, чтобы непройденные темы были изучены в начале следующего учебного года. Учеников выпускных классов могут перевести на дистанционное обучение.