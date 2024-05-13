Омск-Информ
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·Общество

Оставить свое обращение можно будет по телефону утром в четверг.
В четверг, 16 мая, прокуратура Омской области проведет горячую линию по вопросам общественного транспорта. Обращения жителей будет принимать с 10:00 до 15:00 старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экологии, защиты интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Евгений Окунев.
– Вопросы транспортного обслуживания населения по-прежнему остаются на особом контроле прокуратуры области, – сообщили в ведомстве.
Телефон горячей линии 8 (3812) 357-408.
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·Общество

Оставить свое обращение можно будет по телефону утром в четверг.
В четверг, 16 мая, прокуратура Омской области проведет горячую линию по вопросам общественного транспорта. Обращения жителей будет принимать с 10:00 до 15:00 старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экологии, защиты интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Евгений Окунев.
– Вопросы транспортного обслуживания населения по-прежнему остаются на особом контроле прокуратуры области, – сообщили в ведомстве.
Телефон горячей линии 8 (3812) 357-408.
1057