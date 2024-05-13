Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Воду, еду и предметы первой необходимости собрали неравнодушные омичи.
Жители Омской области собрали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка. Первую партию вещей, воды и продуктов уже отправили в Усть-Ишимский район.
— Спасибо большое всем неравнодушным жителям Омской области за помощь! — отметил в своем телеграм-канале зампред правительства Омской области Алексей Ромахин
Отметим, что уровень воды на подтапливаемой территории продолжает повышаться. Режим чрезвычайной ситуации ввели еще 8 мая. Людей продолжают эвакуировать.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Усть-Ишимского района проводится в Региональном центре по связям с общественностью с 9:00 до 17:00 по адресу: Красный путь, 9, 1 этаж.
·Общество

Воду, еду и предметы первой необходимости собрали неравнодушные омичи.
Жители Омской области собрали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка. Первую партию вещей, воды и продуктов уже отправили в Усть-Ишимский район.
— Спасибо большое всем неравнодушным жителям Омской области за помощь! — отметил в своем телеграм-канале зампред правительства Омской области Алексей Ромахин
Отметим, что уровень воды на подтапливаемой территории продолжает повышаться. Режим чрезвычайной ситуации ввели еще 8 мая. Людей продолжают эвакуировать.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Усть-Ишимского района проводится в Региональном центре по связям с общественностью с 9:00 до 17:00 по адресу: Красный путь, 9, 1 этаж.