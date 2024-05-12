Демонтаж защитных сооружений начнется, когда вода в Ишиме опустится до отметки 2017 года, то есть на уровне 1148 см.

Демонтаж защитных сооружений начнется, когда вода в Ишиме опустится до отметки 2017 года, то есть на уровне 1148 см.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление по срокам открытия трассы Тюмень – Омск, на которой введены ограничения движения из-за паводка. К демонтажу защитных сооружений приступят, когда вода в Ишиме отступит до отметки 2017 года. Это 1148 см. Сейчас вода находится на уровне 1161 см.

– Пока дорожные службы работают в прежнем режиме: патрулируют насыпи, если надо, поправляют пленку и мешки. Когда вода в Ишиме опустится ниже отметки 2017 года, на самых высоких участках дороги Тюмень – Омск начнется демонтаж защитных сооружений. Это позволит вернуться к нормальной схеме проезда по федеральной трассе, – подчеркнул Моор.

Сутками ранее на двух участках трассы велось «порционное» движение большегрузов. Для этого четыре раза в день на час перекрывали дорогу. Легковые машины и автобусы по-прежнему передвигаются беспрепятственно.