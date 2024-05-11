Омск-Информ
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·Общество

По словам омского бойца, такая инициатива была бы очень хорошей.

Известный боец ММА Александр Шлеменко, который сегодня проведет свой очередной поединок, назвал правильным, если бы женщины покрывали головы, носили бы платки.

— Я только за, - признался Шлеменко в интервью «Спорт-Экспрессу». - Тем более у нас прекрасные павлопосадские шелковые платки — просто бомба. У моей бабушки такой платок был. Мне нравилось, что она его носила. У моей жены есть такие платки, иногда она их надевает. У моей дочери есть — я ей подарил. Считаю, что это была бы хорошая инициатива. Почему бы это не вернуть? Не с чисто религиозной точки зрения — что нужно обязательно [покрывать голову]. Там же есть посыл, что все нужно прятать. С косами так же — у невесты было две косы, у жены — одна. А тут мне просто нравится, как это выглядит.

В этом же интервью Шлемеко заявил, что не исключает возможности баллотироваться в Госдуму. Возможно, в этом случае одна из его инициатив будет связана с ношением женщинами платков.

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·Общество

По словам омского бойца, такая инициатива была бы очень хорошей.

Известный боец ММА Александр Шлеменко, который сегодня проведет свой очередной поединок, назвал правильным, если бы женщины покрывали головы, носили бы платки.

— Я только за, - признался Шлеменко в интервью «Спорт-Экспрессу». - Тем более у нас прекрасные павлопосадские шелковые платки — просто бомба. У моей бабушки такой платок был. Мне нравилось, что она его носила. У моей жены есть такие платки, иногда она их надевает. У моей дочери есть — я ей подарил. Считаю, что это была бы хорошая инициатива. Почему бы это не вернуть? Не с чисто религиозной точки зрения — что нужно обязательно [покрывать голову]. Там же есть посыл, что все нужно прятать. С косами так же — у невесты было две косы, у жены — одна. А тут мне просто нравится, как это выглядит.

В этом же интервью Шлемеко заявил, что не исключает возможности баллотироваться в Госдуму. Возможно, в этом случае одна из его инициатив будет связана с ношением женщинами платков.

1007