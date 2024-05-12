Специалист рассказал, чем опасны безнадзорные собаки, чем оборачивается мнимый гуманизм и как бороться с хозяевами, которые не убирают фекалии за своими питомцами.

Специалист рассказал, чем опасны безнадзорные собаки, чем оборачивается мнимый гуманизм и как бороться с хозяевами, которые не убирают фекалии за своими питомцами.

В разных микрорайонах Омска можно встретить бездомных собак. Как правило, они группируются по несколько особей, подходят к людям, дежурят у продуктовых магазинов, выпрашивая еду. Многие собаки - с бирками на ушах.

Напомним, что этой весной на улицы города из муниципального приюта выпустили почти полтысячи псин. По действующему законодательству безнадзорных собак отлавливают, прививают, стерилизуют, вешают бирки с номерами. Тех, кого не удалось пристроить, выпускают обратно на улицу. Причем, там же, где отловили. В приюте остаются только больные и агрессивные.

Но так ли уж безобидны стерилизованные бездомные собаки для людей и особенно детей, а также для животных и птиц?

Есть мнение, что из-за безнадзорных собак погибли и пострадали сотни косуль, оказавшихся в Омске прошлой зимой из-за проблем с миграцией.

Известный омский кинолог, инструктор собаководства ОЦССС (Школа Белоусовых) Юрий Белоусов всю жизнь работает с четвероногими друзьями человека, отлично понимает их психологию. Именно у нему обращаются в сложных случаях, когда домашний питомец из-за неправильного воспитания становится неуправляемым. Без любви к собакам, невозможно с ними эффективно работать. И именно опытный кинолог категоричен в отношении безнадзорных дворняжек. Белоусов уверен, что бездомным собакам не место на улицах города.

- Собака, выпущенная из приюта, даже стерилизованная, она не добрая. Как нападала на людей, так и продолжит это делать. Как кучковались дворняжки, так и будут сбиваться в стаи, у них такая природа. Часто говорят, что где-то за рубежом похожая система якобы работает. Но это – только слова. Пусть покажут хоть одну европейскую страну с удачным опытом. Да, попытки были, но ни к чему хорошему они не привели. Знаю, поскольку довелось много путешествовать. Везде все жестко, - рассказал эксперт.

В частности, Юрий Белоусов привел опыт Германии, где есть как муниципальные, так и частные приюты для животных. Причем, частные никакой помощи от государства не получают, но при этом несут ответственность за свою деятельность. И существуют в основном за счет пожертвований.

- К примеру, если есть 100 посадочных мест для собак, за эти рамки никто не выходит, такого не бывает, чтобы, как у нас, приют разрастался бесконечно. Собак, которых не удается пристроить, в частных приютах могут держать пожизненно. В государственных – временно, не пристроили – эвтаназия. На улицах европейских городов вы не увидите безнадзорных животных. При этом люди знают о приютах, помогают им, берут оттуда животных домой, если позволяют условия, - рассказывает кинолог.

Что касается условий, Юрий Белоусов привел примеры разных стран, не только европейских, но и азиатских, где содержание собак в многоквартирных домах и даже частном секторе, строго регламентировано. Часто, еще на уровне строительства будущего кондоминиума, в уставе прописывается запрет на содержание собак. Но даже если соседи письменно подтвердили, что согласны сосуществовать с собакой, по закону этих стран, животное не может лаять с 10 вечера до 8 утра. А племенным разведением собак можно заниматься только в специальных питомниках, за городом, где близких соседей нет.

Так что же делать с бесхозными дворняжками в российских городах?

- Зачищать город! Это бесполезные и опасные животные, выросшие на улице, часто не социализированные. Бедовые зоозащитники приводят аргументы, что бездомные собаки появляются по вине людей, выбрасывающих своих питомцев на улицу. Это не так! Домашняя собака, оказавшись на улице, очень быстро погибает, примерно через 1-2 месяца. Ее убивают и съедают те же самые дворняжки. Либо она умирает от голода и болезней. Надо понимать, что собаки размножаются в геометрической прогрессии. Одна сука за два помета в год может принести 20-25 новых собак, нельзя пускать ситуацию на самотек, - предостерег кинолог.

У Юрия Белоусова также есть соображения по поводу того, как очистить город от продуктов жизнедеятельности собак. Тут уже речь идет как раз о домашних питомцах. Проблема становится вопиющей каждую весну, когда начинает таять снег, и иногда пройти по узкой скользкой тропинке просто нереально из-за фекальных «берегов».

- Все решается легко и просто. Домашних собак надо ставить на учет и обязать платить налог. К примеру, пусть это будет 1200 рублей с головы в год. На эти деньги можно организовать социальные программы по дворнягам. Образуются новые рабочие места, кто-то же должен будет выполнять эти программы. Сумма подъемная, но даже такой налог заставит человека задуматься, а действительно ли ему нужна собака дома? А если хозяин не убрал за своей собакой в общественном месте, наказание должно быть не символическим, а чтоб ему «душно» стало, тысяч 15 рублей должен быть штраф! Тогда и на улицах станет чище, - уверен кинолог.

Всегда можно что-то сделать здесь и сейчас. Например, скооперировавшись, жильцы нескольких многоквартирных домов имеют право выделить территорию под собачью площадку на придомовых территориях. И тогда весь двор точно не превратится в место для выгула собак.

Понятно, что многие решения принимаются на федеральном уровне. Хотя законодательство об обязательной идентификации и учете животных рассматривала Госдума, но пока полномочия переданы на места. Всего в 20 регионах России приняты какие-то меры в этом направлении. Например, в Московской области животных начали регистрировать. Правда, речь идет о том, чтобы быстро найти потеряшек. Чипирование домашних животных исключит ситуации, когда их отлавливают вместе с бездомными и помещают в приют. И они вряд ли станут жертвами тех же безнадзорных псов, ведь найти чипированную собаку легко. А еще это остановит нерадивых хозяев, которые наигравшись с животным, могут попытаться избавиться от него, просто выбросив на улицу.