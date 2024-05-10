Их он получил в виде гранта, однако не сумел распорядиться выданными средствами.

Их он получил в виде гранта, однако не сумел распорядиться выданными средствами.

Арбитражный суд Омской области обязал главу КФХ из Кормиловского района Ивана Касымова вернуть региональному Минсельхозу 3 млн рублей, сообщает НГС 55. Их он получил в качестве гранта пять лет назад.

Тогда глава крестьянско-фермерского хозяйства подавал заявку по программы поддержки сельхоздеятельности малых форм хозяйствования. Региональный Минсельхоз выдал фермеру 3 млн рублей, на которые он должен был закупить охладитель молока, пресс-подборщик, а также коров и телок в количестве 43 и 8 голов соответственно.

Пресс-подборщик в нужный срок так и не был приобретен. Также по условиям фермер должен был внести 10% своих средств, но и этого он не сделал. Ведомство потребовало вернуть грант, но, не дождавшись ответа, подало в суд.

Арбитражный суд Омской области обязал главу КФХ вернуть региональному Минсельхозу 3 млн рублей, а также выплатить госпошлину – это еще 38 тыс. рублей.