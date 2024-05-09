Зрители смогли увидеть военную технику, от раритетной до сверхсовременной, а также поделились воспоминаниями о своих родных-фронтовиках.

Зрители смогли увидеть военную технику, от раритетной до сверхсовременной, а также поделились воспоминаниями о своих родных-фронтовиках.

В цветах Победы

Одним из первых пунктов в обширной программе к 9 Мая в этом году был парад Победы. Впрочем, так мы называем его в обиходе, а если выражаться официально, то это торжественный смотр войск Омского гарнизона.

Уже на выходе из подземного перехода, ведущего к Соборной площади, не протолкнуться – столько желающих приобщиться к действу вживую. А еще говорят, что у нас век онлайн-технологий. В глазах пестрит от оттенков красного и черно-оранжевого: мини-копии знамен победы и георгиевские ленточки – непременные атрибуты любого Дня Победы. Иногда кажется, что в эти цвета окрасилась вся толпа.

Прогнозы погоды обычно принято ругать из-за того, что они не сбылись. Жаль, но хотелось бы, чтобы сегодня тоже случилось именно так: обещанный порывистый ветер все-таки пришел в Омск. Когда держишь смартфон, служащий в этом случае фотокамерой, кажется, что в руках небольшой рекламный баннер, который ветер норовит вырвать из рук. Пожалуй, это единственный фактор, который немного омрачил мероприятие.

Под эти порывы поднимались на трибуну гости парада: руководители области, города, властных структур регионального и муниципального масштаба.

Поздравляя собравшихся с Днем Победы, губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что в годы Великой Отечественной войны Омск стал центром Сибири по формированию омских соединений и частей.

– Они воевали практически на всех фронтах, участвовали во всех важных битвах и операциях: защищали Москву, насмерть стояли в Сталинграде, обороняли подступы к Ленинграду, форсировали Днепр, одними из первых вошли в Берлин. Где бы ни воевали сибиряки, везде они показывали глубину любви к своей Родине и готовность ради нее преодолевать любые испытания, – сказал Хоценко.

По словам главы региона, на героев войны равняются и нынешние военнослужащие, поэтому крайне важно, чтобы Вечный огонь продолжал гореть ярко. Говоря иначе, нужно помнить о подвиге целого народа.

От Т-34 до «Тайфунов»

Военные, облаченные в боевую форму времен войны, внесли на Соборную площадь боевые штандарты воинских подразделений, сформированных в наших краях, – 308-й стрелковой Краснознаменной дивизии, 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады и многих других. После этого на площадь не спеша потянулась военная техника.

Вот, к примеру, легендарный Т-34, открывавший шествие, и признанный военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.

Боевые мотоциклисты.

Среднетоннажный «Трудяга» ЗИС-5 – один из главных транспортных грузовиков Красной Армии в Великую Отечественную войну.

А вот еще одна легенда тех лет, чье имя уже стало нарицательным. Это та самая «Катюша», наводившая ужас на захватчиков. В борьбе с ними грозное оружие применялось уже со второго месяца войны.

Но помимо отечественной техники есть и зарубежная. Перед вами очередная «знаменитость» той войны – «Виллис». Эти американские джипы уже поставлялись Красной Армии по ленд-лизу с 1942 года и быстро нашли себе применение. Например, в качестве тягачей, как можно заметить на этом фото. А еще на них любили ездить командиры.

Были тягачами и грузовики ГАЗ-51. Правда, они ассоциируются уже с послевоенными годами, но тем не менее первые экспериментальные образцы были созданы еще перед войной.

Ну а эти милые «козлики» – так советские автомобилисты ласково называли ГАЗ-69 – появились совершенно точно после войны. Они сегодня и предваряли своеобразную границу между техникой времен ВОВ и современной.

Здесь тоже хватало любопытных образцов. Например, универсальный бронеавтомобиль «Тайфун-К».

А также танки Т-72Б3.

В этой грозной боевой машине бойцы могут укрыться в полевых условиях.

А эти могут не только двигаться по земле, но и плавать.

«День Победы» хором

Гармонист-самоучка Александр принимает участие во многих праздниках. День Победы стоит особняком.

– У меня два дедушки не вернулись с фронта, пропали без вести. Что бы мы ни делали, никак не можем найти о них информации. Поэтому всегда отдаю дань их памяти. Сегодня, кстати, уже был Пробег памяти: на «Зеленом острове» мои друзья-моржи бежали 79 километров – ежегодно, конечно, прибавляют по километру. И после этого мероприятия я сразу же съездил в парк Победы, возложил цветы, ну и сюда приехал, – рассказал музыкант.

Инструмент Александра – обычная трехрядная гармошка. Учился играть он на ней самостоятельно. С тех пор исполняет любые песни. Разумеется, с оглядкой на тематику мероприятия. В День Победы он, как правило, исполняет известные военные песни: «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек».

– Ведь у каждого праздника свой репертуар, – отмечает музыкант, и с этим трудно не согласиться.

Пожелав на прощание здоровья и подчеркнув, что это самое главное, гармонист отправился дальше, на ходу начиная наигрывать мелодию. Что-то знакомое. О, точно – «Катюша».

Наверняка входит в трек-лист Александра и песня «День Победы». Но ее сегодня совершенно точно исполнял не он один. Ее громогласным хором спели участники и участницы парада. Но это было уже ближе к его окончанию.

А открывать его выпала честь роте почетного караула Омского автобронетанкового инженерного института.

Дальше стройными рядами прошагали юнармейцы.

Красавицы из Омской академии МВД.

И красавцы.

Судебные приставы.

Казаки Сибирского войскового казачьего общества.

Парадный расчет Омского института водного транспорта

Немного экзотично смотрелись на Соборной площади курсанты Омского автобронетанкового инженерного института из Центральноафриканской Республики, чьи вооруженные силы они и представляют. Кстати, это первый набор военных этой далекой страны в танковый институт.

Ну а вот так выглядело исполнение песни, название которой дал сегодняшний праздник.

«Со слезами на глазах»

Одним из тех, кто наблюдал за парадом, оказался труженик тыла 92-летний Николай Дмитриевич.

– Мне было 9 лет, когда началась война. Там погиб мой отец, три дяди, четыре брата. Отцу 45 лет было. Хорошо помню день, когда началась война. Я пацаном отца провожал, их когда на фронт везли, мы следом долго бежали, плакали. Похоронка чуть ли не в каждую семью приходила. Даже собаки, помню, всю ночь выли, такая страсть была! Да и люди наши тужили, плакали, а утром на работу с песнями ехали. Зато потом, когда победа пришла, такая радость стояла, – вспоминает пенсионер.

Ну а сам Николай с 1944 года пахал на лошадях и быках, потом стал трактористом. Постепенно с рабочих специальностей дорос до руководящих должностей. Проработал 50 лет, 3 месяца и 9 дней. Радоваться Дню Победы он, разумеется, тоже вправе, ведь и люди, работавшие в тылу, эту победу приближали.

– Это настоящий праздник и большего праздника в нашей стране не должно быть! Победа наша, и люди в нашей стране живут вольно. Молодцом! Дай Бог, чтобы и дальше было мирное небо, – от всей души желает омичам Николай Дмитриевич.

Сейчас на парады Николая Дмитриевича водит его внучка Светлана. В их семье всегда ценилась память о погибших на фронте родственниках. Поэтому неудивительно, что даже в это праздник на глаза наворачиваются слезы.

Дед Светланы из тех людей, кто войну помнит лично. Но что нынешний праздник означает для молодых людей, узнававших о Великой Отечественной только из учебников? К примеру, таких, как одна из участниц сегодняшнего парада Виктория Коршунова.

– Это воспоминания о былых временах, особенно о людях, которые, несмотря ни на что, воевали, шли вперед. А еще о военных корреспондентах, которые работали наравне с солдатами. Мой прапрадед погиб на следующий год войны. А еще у меня был прадедушка, дитя войны, 1941 года рождения. К сожалению, не так давно и его не стало – в октябре мы его похоронили, – рассказала девушка.

Виктория на этом смотре представляла казачью кадетскую школы имени Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Нынешней молодежи, безусловно, важно знать о той войне, чего не отрицает и Виктория. Увы, свидетелей и участников событий становится меньше.

– Чаще всего до нас уже не «доходят» люди, жившие в те времена, потому что они постепенно уходят из жизни. И поэтому, к сожалению, до нас не доходят и все правдивые источники. Но благодаря, к примеру, тем же корреспондентам, которые воевали, мы можем сегодня хотя бы прийти в музей, посмотреть и пережить заново все эмоции вместе с ними, – считает военнослужащая.

У Успенского собора на лавочке сидит уже немолодой мужчина. В руках у него штандарт «Бессмертного полка», на нем изображен мужчина с волевым лицом – политрук Николай Буеров, а ниже еще три имени.

Николай Николаевич, или просто дядя Коля, как он сам отрекомендовался, – сын того политрука. Войну он встретил в Костроме четырехмесячным младенцем и отца попросту не помнит. Тот ушел на фронт в июле.

– Отец погиб под Сталинградом в 1942 году, 28 декабря. Похоронен в Воронежской области. Люди, чьи имена под его портретом, – его братья Иван и Михаил и сестра Клавдия, мои дяди и тетя. Все они тоже погибли. Были и еще родственники, но их я уже не помню – поздно родился, я младший ребенок в семье, – рассказал пожилой мужчина.

Отца Николай знал только по письмам с фронта, которые читала сестра. Некоторые удавалось прочитать и самому Коле:

– О боях он почти не писал, редко, когда что-то такое встречалось. Все о нас в основном говорил: нас трое детей, а я, как уже говорил, самый младший. Очень нас любил!

Победу Коля тоже застал в Костроме, однако воспоминания о памятном дне смутные.

– Вы же понимаете, мне тогда четыре года всего было. Я вот Сталина, к примеру, помню, когда он умер. Я пацаном плакал. Но тогда все плакали, – говорит нынешний пенсионер.

Но, кстати, лидера СССР и действия правительства Николай Николаевич вспоминает с благодарностью за оказанную поддержку гражданам и, в частности, их семье:

– Я благодарен за эту поддержку для народа. Мама в 28 лет осталась с нами одна, и ничего, вырастила. Мы по-прежнему живы и оказались долгожителями: сестре 91-й год пошел, брату 87 лет, а мне 83.

О Дне Победы пенсионер высказывается просто:

– Это скорбь и память о погибших. Тех, кого я так и не увидел и о ком знаю только со слов старшей сестры. Хоть и не довелось повидаться, но я отца словно знаю, благодаря образу из тех писем.

Обычно любого собеседника благодаришь за то, что согласился пообщаться. Так было и в этот раз, но только дядя Коля и сам был рад поговорить – ведь это, по его словам, возможность излить душу.

Вот и каждый сегодня может и порадоваться, и поплакать – как настроение сложится. Ни то ни другое не зазорно. Любая такая эмоция в этот день означает то, что память жива. А если это так, то ей не страшны даже столетия.

РИА «Омск-информ» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, их родственников, нынешних военных и, конечно же, всех своих читателей с Днем Победы!