Омск-Информ
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·Общество

Людей решили переместить в районный центр – поселок Усть-Ишим.
В деревне Слободчики Усть-Ишимского района затопило школу, в которой находился пункт временного размещения. Как сообщает «Новый Омск», людей снова эвакуировали, на это раз в ПВР в районном центре.
– Сплавали на лодке до дома, взяли немного необходимых вещей и назад в школу, на второй этаж, прятаться, ждать чуда и спада воды, – рассказала вчера в соцсетях местная жительница.
Как сообщалось ранее, за ночь в реках Иртыш и Ишим в Омской области снова поднялся уровень воды. Из сел Усть-Ишимского района уже эвакуировали 271 человека. Для сдерживания воды возводят земляные насыпи. Эвакуация продолжается.
·Общество

Людей решили переместить в районный центр – поселок Усть-Ишим.
В деревне Слободчики Усть-Ишимского района затопило школу, в которой находился пункт временного размещения. Как сообщает «Новый Омск», людей снова эвакуировали, на это раз в ПВР в районном центре.
– Сплавали на лодке до дома, взяли немного необходимых вещей и назад в школу, на второй этаж, прятаться, ждать чуда и спада воды, – рассказала вчера в соцсетях местная жительница.
Как сообщалось ранее, за ночь в реках Иртыш и Ишим в Омской области снова поднялся уровень воды. Из сел Усть-Ишимского района уже эвакуировали 271 человека. Для сдерживания воды возводят земляные насыпи. Эвакуация продолжается.