Спасатели предупреждают, половодье продолжится, и советуют жителям не отказываться от эвакуации.

Спасатели предупреждают, половодье продолжится, и советуют жителям не отказываться от эвакуации.

По данным, полученным с гидрологических постов, уровень воды в реках Омской области растет. Уровень воды Ишиме около села Орехово в Усть-Ишиском районе за сутки поднялся на 31 см. Сегодня утром он составил 1616 см. Гидропост в Иртыше возле Усть-Ишима показал 816 см. Уровень воды вырос на 27 см.

— В ближайшие дни прогнозируется дальнейший рост уровня воды в реках Иртыш и Ишим, — предупредили в МЧС Росси по Омской области.

Напомним, 5 мая в Усть-Ишимском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода достигла населенных пунктов Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя. Всего одтоплены 68 домов и 178 приусадебных участков.

В Усть-Ишимском районе уже эвакуировали из-за паводка 271 человека, в том числе 66 детей. В пунктах временного размещения находятся 49 человек, в том числе 14 детей. Еще 222 человека поехали к родственникам.

Из деревни Ашеваны эвакуировались 56 человек: 17 в ПВР, 224 у родственников. Из села Слободчики уехали 69 из 169 жителей. Шестеро разместились в ПВР. Эвакуация продолжается. Вывозят не только людей, но и домашних животных.

В паводкоопасном районе дежурят сотрудники МЧС, возводят защитные насыпи. Уложено около 35 тысяч мешков с грунтом. В Усть-Ишиме возведены три земляные насыпи высотой около 10 метров, шириной 6 метров. Заготовлен резерв в количестве 10 тысяч мешков и необходимое количество грунта.