Омск-Информ
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·Авто

Сегодня их движение будет запрещено в общей сложности на четыре часа.
Сегодня, 9 мая, на трассе Тюмень – Омск в Омской области снова будут ограничивать движение грузовиков в сторону Тюмени. Из-за паводка дорогу вновь собираются перекрывать на четыре часа в районе 426-го и 491-го км.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.
Напомним, что выезжать на трассу Тюмень – Омск сегодня не рекомендовали и на легковом транспорте. Дорога может быть небезопасной из-за ливня и сильного ветра.
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·Авто

Сегодня их движение будет запрещено в общей сложности на четыре часа.
Сегодня, 9 мая, на трассе Тюмень – Омск в Омской области снова будут ограничивать движение грузовиков в сторону Тюмени. Из-за паводка дорогу вновь собираются перекрывать на четыре часа в районе 426-го и 491-го км.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.
Напомним, что выезжать на трассу Тюмень – Омск сегодня не рекомендовали и на легковом транспорте. Дорога может быть небезопасной из-за ливня и сильного ветра.
1105