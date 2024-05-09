Они пожелали здоровья ветеранам и напомнили, что сегодня российские солдаты вновь сражаются за свободу и историческую правду.

Они пожелали здоровья ветеранам и напомнили, что сегодня российские солдаты вновь сражаются за свободу и историческую правду.

Президент России Владимир Путин поздравил омичей с 79-летием Великой Победы. Глава государства направил поздравление в адрес губернатора.

– Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине. Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции, – говорится в поздравлении.

С Днем Победы омичей поздравили также губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александр Артемов. Они пожелали крепкого здоровья и благополучия ветеранам, а всем омичам – скорейшей победы.

– Поздравляем вас с Днем Победы! Дата 9 мая 1945 года ознаменовала триумф нашего народа, защитившего Родину от невиданной в истории агрессии и освободившего мир от нацизма. День Победы многим поколениям россиян подарил уверенность в том, что никогда не было и не будет такой силы, которая бы смогла поставить нашу страну на колени. Сегодня российские солдаты вновь героически сражаются за то, что свято и дорого для каждого из нас, за наше свободное будущее, за историческую правду и справедливость, – отметили первые лица региона.