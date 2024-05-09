Глава регионального Минтруда отметил, что День Победы – это повод почтить память и отдать дань уважения храбрым воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу.

Глава регионального Минтруда отметил, что День Победы – это повод почтить память и отдать дань уважения храбрым воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов поздравил жителей региона с великим праздником. Он подчеркнул, что День Победы – это не только общенародное торжество, но и повод почтить память и отдать дань уважения храбрым воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу.

– В каждой омской семье бережно хранятся реликвии героев войны и фотографии. А в сердцах – рассказы ветеранов, которые мы передаем детям и внукам. Миллионы этих семейных историй сплетаются в одну большую великую историю войны и победы. Сейчас, когда наши бойцы вновь встали на защиту Родины, мы все c особой остротой осознаем, какие испытания выпали на долю наших дедов и прадедов. Их стойкость, мужество и проявленная сила духа сегодня подают нам великий пример патриотизма. В этот день передаю слова поддержки нашим землякам, которые защищают национальные интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Мы гордимся каждым из вас и убеждены, что Победа будет за нами! Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим за Родину! – говорится в поздравлении министра.

Помимо официальных поздравлений, представители органов власти и социальных служб посетили дома ветеранов с поздравлениями и подарками.

В этот великий день вся страна объединилась в едином порыве гордости за прошлое и надежды на будущее. День Победы – это праздник, напоминающий нам о силе духа и непоколебимой воле наших предков, которые боролись и победили ради нашего благополучия. Их подвиг будет вечно служить нам вдохновением и примером настоящего героизма.