Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания завтра и послезавтра.

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания завтра и послезавтра.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 и 11 мая в Омске с вероятностью 35 и 25 % ожидаются магнитные бури. Завтра возмущение магнитосферы начнется около 9:00. К 15:00 оно достигнет уровня G1 (слабая буря), а к 21:00 – уровня G2 (средняя буря).

Только к 6:00 следующего дня магнитосфера успокоится, однако в 9:00 возмущение начнется вновь, и буря снова достигнет среднего уровня.

Бури также ожидаются в конце мая и начале июня.