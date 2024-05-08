В администрации отметили, что решение о повышении платы за проезд еще не принято.

В администрации отметили, что решение о повышении платы за проезд еще не принято.

В мэрии Омска прокомментировали повышение платы за проезд в общественном транспорте. Соответствующий проект решения Омского горсовета появился накануне на сайте городской администрации. В мэрии отметили, что решение о повышении платы за проезд еще не принято.

– Документ размещен в целях проведения оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации Омска от 30 января 2015 года № 94-п. В рамках проводимой экспертизы НПА (нормативно-правовых актов) подлежит обсуждению с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и других организаций, – отметили в администрации.

Решение о повышении стоимости проезда будет приниматься на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях Омского горсовета.

Напомним, что проект решения предусматривает, что в автобусах, троллейбусах и трамваях с омичей будут брать не более 35 рублей при оплате картой и не более 40 рублей при оплате наличными.