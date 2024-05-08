Омск-Информ
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·Общество

Проект закона опубликовали чиновники, но решение будут принимать депутаты горсовета.
На сайте мэрии Омска появился проект решения Омского городского совета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 июля в автобусах, троллейбусах и трамваях предлагается брать с омичей не более 35 рублей при оплате картой и не более 40 рублей при оплате наличными. Столько же будет стоить и провоз ручной клади.
Сейчас стоимость проезда составляет 25 рублей по картам, 30 рублей наличными. Для школьников, студентов и пенсионеров действуют льготы.
1966
·Общество

Проект закона опубликовали чиновники, но решение будут принимать депутаты горсовета.
На сайте мэрии Омска появился проект решения Омского городского совета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 июля в автобусах, троллейбусах и трамваях предлагается брать с омичей не более 35 рублей при оплате картой и не более 40 рублей при оплате наличными. Столько же будет стоить и провоз ручной клади.
Сейчас стоимость проезда составляет 25 рублей по картам, 30 рублей наличными. Для школьников, студентов и пенсионеров действуют льготы.
1966