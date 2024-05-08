Омск-Информ
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·Общество

Ведомство продолжает служебную проверку. Она будет длиться до конца мая.
Врача-хирурга, который был замечен в странном состоянии в БСМП № 1, отстранили от работы. Об этом рассказали в региональном Минздраве NGS55.RU. Ведомство продолжает служебную проверку. Она будет длиться до конца мая.
Напомним, инцидент произошел 2 мая. Пациенты пожаловались на мужчину в белом халате, который рассыпал по полу документы и сидел над ними, раскачиваясь.
Ранее ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич. Он отметил, что лично проконтролирует проведение проверки.
·Общество

Ведомство продолжает служебную проверку. Она будет длиться до конца мая.
Врача-хирурга, который был замечен в странном состоянии в БСМП № 1, отстранили от работы. Об этом рассказали в региональном Минздраве NGS55.RU. Ведомство продолжает служебную проверку. Она будет длиться до конца мая.
Напомним, инцидент произошел 2 мая. Пациенты пожаловались на мужчину в белом халате, который рассыпал по полу документы и сидел над ними, раскачиваясь.
Ранее ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич. Он отметил, что лично проконтролирует проведение проверки.