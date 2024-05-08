Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.
Мэрия Омска решила изъять землю, на которой расположены две аварийные многоэтажки. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.
Речь идет о земле, на которой находится дом № 15 на улице 2-я Тепловозная и дом № 4 в переулке Воровского. Общая площадь изымаемых участков составит около 773 кв. м. Первый участок предназначен для жилищных нужд, второй – для строительства многоэтажной жилой застройки. 
Кроме того, в указанных домах у собственников будут изъяты 10 квартир. Дата сноса аварийных многоэтажек не уточняется.
·Общество

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.
Мэрия Омска решила изъять землю, на которой расположены две аварийные многоэтажки. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.
Речь идет о земле, на которой находится дом № 15 на улице 2-я Тепловозная и дом № 4 в переулке Воровского. Общая площадь изымаемых участков составит около 773 кв. м. Первый участок предназначен для жилищных нужд, второй – для строительства многоэтажной жилой застройки. 
Кроме того, в указанных домах у собственников будут изъяты 10 квартир. Дата сноса аварийных многоэтажек не уточняется.