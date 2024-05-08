Омск-Информ
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·Общество

Глава региона хочет посмотреть, как проходит эвакуация местных жителей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился на север региона в Усть-Ишимский район, где ухудшилась паводковая ситуация. Глава региона хочет лично посмотреть, как проходит эвакуация местных жителей.
– К сожалению, прогноз по неблагоприятной паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе подтвердился. Сейчас выезжаю в этот район, чтобы пообщаться с жителями и проверить, как идет эвакуация из ряда населенных пунктов. Буду информировать, – отметил Хоценко.
Напомним, ночью в пункты временного размещения были эвакуированы 150 жителей села Ашеваны. Всего в населенном пункте находится 137 домов, в которых проживают 224 человека. В настоящий момент в селе затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков. Также в районе проходит эвакуация жителей села Слободчики.
·Общество

Глава региона хочет посмотреть, как проходит эвакуация местных жителей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился на север региона в Усть-Ишимский район, где ухудшилась паводковая ситуация. Глава региона хочет лично посмотреть, как проходит эвакуация местных жителей.
– К сожалению, прогноз по неблагоприятной паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе подтвердился. Сейчас выезжаю в этот район, чтобы пообщаться с жителями и проверить, как идет эвакуация из ряда населенных пунктов. Буду информировать, – отметил Хоценко.
Напомним, ночью в пункты временного размещения были эвакуированы 150 жителей села Ашеваны. Всего в населенном пункте находится 137 домов, в которых проживают 224 человека. В настоящий момент в селе затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков. Также в районе проходит эвакуация жителей села Слободчики.