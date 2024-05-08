Омск-Информ
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·Общество

Мужчина публично одобрил поджог военкомата, чем нарушил закон.
2-й Восточный окружной военный суд Новосибирска признал омича виновным в публичном оправдании терроризма. Его оштрафовали на 350 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, в сентябре прошлого года мужчина со своего аккаунта в соцсети опубликовал комментарий, одобряющий поджог здания военкомата в Красноярске. Отметим, что в происшествии никто не пострадал, повреждения здания оказались незначительными.
Самого 24-летнего поджигателя отправили в колонию на 10 лет.
·Общество

Мужчина публично одобрил поджог военкомата, чем нарушил закон.
2-й Восточный окружной военный суд Новосибирска признал омича виновным в публичном оправдании терроризма. Его оштрафовали на 350 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, в сентябре прошлого года мужчина со своего аккаунта в соцсети опубликовал комментарий, одобряющий поджог здания военкомата в Красноярске. Отметим, что в происшествии никто не пострадал, повреждения здания оказались незначительными.
Самого 24-летнего поджигателя отправили в колонию на 10 лет.