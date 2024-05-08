Мэр Сергей Шелест пригласил омичей на предстоящий праздник – День Победы. Для жителей города подготовили тонну солдатской каши, концерт и различные мастер-классы.

Мэр Сергей Шелест пригласил омичей на предстоящий праздник – День Победы. Для жителей города подготовили тонну солдатской каши, концерт и различные мастер-классы.

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил жителей города и его гостей на мероприятия, которые состоятся завтра в честь Дня Победы, и рассказал о праздничной программе.

В парке имени 30-летия Победы праздник начнется уже с 11:00 часов. На территории будут работать 25 интерактивных площадок. Это выставочный проект «Галерея наград Великой Отечественной войны», «Фестиваль солдатской каши», в ходе которого для омичей приготовят больше тонны традиционной солдатской каши. Ее смогут попробовать свыше 10 тыс. человек. Также жителей города ждет выставка военной техники. Ее представит Омский автобронетанковый инженерный институт совместно с 242-м учебным центром ВДВ. Военные покажут 10 единиц техники, в том числе боевые единицы БМИД-2, БМД-4 для уничтожения легкобронированной техники и пехоты противника. Региональное МЧС выставит 6 единиц пожарно-спасательной техники, огнетушительные вещества и пожарно-техническое вооружение для тушения пожаров в высотных зданиях и подвальных помещениях. Детские школы искусств организуют пленэр «Лицо Победы», а также различные мастер-классы.

На протяжении всего праздника будет идти концерт. Мероприятие закончится в 18:30.