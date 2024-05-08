Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мужчина купил драгоценные металлы в Якутске и отправил их по почте в Омск.
Прокуратура Республики Саха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Омской области. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. 
В октябре прошлого года мужчина приехал в Якутск и купил у своего знакомого 1,8 кг золота и 0,5 кг серебра на 11 млн рублей. После весь драгоценный металл он отправил почтой в Омск. Там его изъяли полицейские.
Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
·Общество

Мужчина купил драгоценные металлы в Якутске и отправил их по почте в Омск.
Прокуратура Республики Саха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Омской области. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. 
В октябре прошлого года мужчина приехал в Якутск и купил у своего знакомого 1,8 кг золота и 0,5 кг серебра на 11 млн рублей. После весь драгоценный металл он отправил почтой в Омск. Там его изъяли полицейские.
Теперь уголовное дело рассмотрит суд.