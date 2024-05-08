Фиктивный мед она приготовила сама на съемной квартире.

Фиктивный мед она приготовила сама на съемной квартире.

Советский районный суд рассмотрит уголовно дело 27-летней омички. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре прошлого года девушка приготовила на своей съемной квартире сахарную эмульсию. Она разлила ее в банки и решила продать под видом меда. Месяц она ходила по квартирам и продавала поддельный продукт. Эмульсию она реализовывала за 2 тыс. рублей за 1,5 литра.

В результате она обманула 6 пенсионеров на 120 тыс. рублей. Свою вину девушка признала полностью и сама вернула пожилым людям деньги.

На время следствия суд отправил ее в СИЗО, сообщили в областной прокуратуре.