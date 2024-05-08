Руководители и еще двое сотрудников подделали документы, благодаря которым получили 1,8 млн. Сейчас всех педагогов судят.

Руководители и еще двое сотрудников подделали документы, благодаря которым получили 1,8 млн. Сейчас всех педагогов судят.

В Омске продолжается суд в отношении 4 сотрудников Омского государственного технического университета. Двое из них занимали должности ректора. Это Анатолий Косых и Дмитрий Маевский. Они обвиняются в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в 2017 году один из педагогов скачал через интернет отчет по научно-исследовательской работе, который был подготовлен сотрудниками образовательного учреждения. После этого педагоги выдали отчет за свой, но только изменили текст. Косых, который тогда был ректором, без обсуждения и одобрения научно-технического совета на основании поддельной выписки издал приказ об открытии работы.

С мая по декабрь 2018 года первый проректор, который тогда был Маевский, руководивший также научной группой, отправил ректору служебные записки о производстве выплат за выполняемые научные исследования.

– Несмотря на то что сотрудники научной исследовательской части университета информировали ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, он санкционировал производство выплат. В результате подсудимые получили в качестве оплаты за якобы произведенные исследования и командировочные расходы более 1,8 млн рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Свою вину сотрудники Омского политеха не признали. На их имущество наложили арест. Суду предложили назначить педагогам наказание в виде лишения свободы от 4 до 5 лет в колонии общего режима, а также выплатить штраф от 400 до 500 тыс. рублей. Кроме того, им могут запретить работать в сфере образования.

На следующем судебном заседании с прениями выступит сторона защиты, а также будет предоставлено последнее слово подсудимым.