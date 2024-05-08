Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Установку комплекса завершат в начале следующего месяца.
В сквере «Городская поляна» в Кировском округе появится новый детский спортивный комплекс. Об этом местные жители просили губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста.
Ранее в сквере уже установили сцену, а также оборудовали тренажерную и игровую площадки. На объекте были проложены линии электроснабжения, обустроено 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, установлены лавочки и урны.
Установку комплекса завершат в начале следующего месяца. На 1,4 млн рублей будут приобретены малые архитектурные формы.
1067
·Общество

Установку комплекса завершат в начале следующего месяца.
В сквере «Городская поляна» в Кировском округе появится новый детский спортивный комплекс. Об этом местные жители просили губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста.
Ранее в сквере уже установили сцену, а также оборудовали тренажерную и игровую площадки. На объекте были проложены линии электроснабжения, обустроено 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, установлены лавочки и урны.
Установку комплекса завершат в начале следующего месяца. На 1,4 млн рублей будут приобретены малые архитектурные формы.
1067