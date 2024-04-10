Новая спортивно-игровая площадка будет предусмотрена для людей разных возрастов.
В Октябрьском округе появится новая спортивно-игровая площадка для людей разных возрастов. Объект будет размещаться возле домов № 16а, 16а, к. 1, на проспекте Космическом.
– Эта территория уже имеет неофициальное название «Светлый уголок в Космическом». Светлой она названа потому, что здесь будет установлена светодиодная ландшафтная подсветка по всему периметру, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Также на площадке будет обустроена зона для детей: горки, песочницы, лазы, качели, башни и мостики. Для более взрослых омичей установят шведскую стенку и баскетбольные кольца.
– Важно, что этот проект изначально заявлен самими жителями микрорайона и реализуется при их непосредственном участии. Так, вместе мы создадим в Омске современную досуговую инфраструктуру и улучшим качество жизни, – отметил мэр.
Стоимость обустройства площадки составит примерно 6 млн рублей.