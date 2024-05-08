Омск-Информ
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·Общество

Чтобы саженцы прижились, для их полива построят специальный водопровод.
В этом году в Омске только по муниципальному заданию планируют вырубить 2138 деревьев. Взамен хотят высадить 10 тыс. деревьев и 23 тыс. кустарников. Об этом чиновники рассказали вчера на комитете горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
В Омске также планируется сделать летний водопровод для полива саженцев и газона. Он появится в парке имени 30-летия ВЛКСМ, на аллее Сазоновых, на территории в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина, Б. Тито  и набережной Тухачевского.
Отметим, что неизвестно, сколько деревьев вырубят для строительства и других целей. Ранее сообщалось, что для возведения ТЦ часть деревьев вырубят в парке имени 30-летия ВКЛСМ.
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·Общество

Чтобы саженцы прижились, для их полива построят специальный водопровод.
В этом году в Омске только по муниципальному заданию планируют вырубить 2138 деревьев. Взамен хотят высадить 10 тыс. деревьев и 23 тыс. кустарников. Об этом чиновники рассказали вчера на комитете горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
В Омске также планируется сделать летний водопровод для полива саженцев и газона. Он появится в парке имени 30-летия ВЛКСМ, на аллее Сазоновых, на территории в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина, Б. Тито  и набережной Тухачевского.
Отметим, что неизвестно, сколько деревьев вырубят для строительства и других целей. Ранее сообщалось, что для возведения ТЦ часть деревьев вырубят в парке имени 30-летия ВКЛСМ.
1416