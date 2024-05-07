В завершившемся сезоне КХЛ 26‑летний голкипер провел 50 матчей, в которых отразил 91,1 % бросков.

В завершившемся сезоне КХЛ 26‑летний голкипер провел 50 матчей, в которых отразил 91,1 % бросков.

«Авангард» достиг договоренности об обмене с ХК «Сочи». В Омск отправится голкипер Михаил Бердин, на юг – нападающий Денис Венгрыжановский, сообщает телеграм-канал «Трансферы в КХЛ». Сделка пока не подтверждена официально ни одной из сторон.

О предметном интересе «ястребов» к 26-летнему голкиперу было известно давно. Две недели назад сообщалось, что омичи готовы обменять на Бердина сразу нескольких игроков. В итоге ограничились только одним.

Контракт Михаила Бердина с «Сочи» действовал еще год. В завершившемся сезоне КХЛ голкипер провел 50 матчей, в которых отразил 91,1 % бросков.