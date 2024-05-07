Сотрудники регионального МЧС и Роспотребнадзора проверяют, как в лагерях соблюдаются нормы безопасности.

Сотрудники регионального МЧС и Роспотребнадзора проверяют, как в лагерях соблюдаются нормы безопасности.

В Омской области начались комиссионные объезды детских оздоровительных лагерей. В надзорных мероприятиях принимают участие сотрудники регионального МЧС и Роспотребнадзора. Они проверяют, как в лагерях соблюдаются нормы безопасности.

Ремонт в зданиях лагерей начался с сентября прошлого года. На объектах проводили косметические работы, где-то устанавливали новые туалеты, а где-то меняли системы отопления.

Накануне в лагерях им. Ю. А. Гагарина, «Иртышские зори» и «Дружные ребята» заасфальтировали дорожки и площадки. В лагере «Лесная поляна» аналогичные работы подходят к завершению.