Омск-Информ
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·Общество

Военнослужащий при жизни задолжал кредитной организации 400 тысяч.
Нижнеомский районный суд рассмотрел дело о взыскании кредитной задолженности погибшего участника СВО. Банк требовал, чтобы долг в размере 400 тыс. рублей погасил отец военного, который является его наследником.
Однако суд пришел к выводу, что кредитные обязательства погибшего участника СВО подлежат прекращению и не включаются в наследство. Иск банка отклонили. Отметим, что решение пока не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.
·Общество

Военнослужащий при жизни задолжал кредитной организации 400 тысяч.
Нижнеомский районный суд рассмотрел дело о взыскании кредитной задолженности погибшего участника СВО. Банк требовал, чтобы долг в размере 400 тыс. рублей погасил отец военного, который является его наследником.
Однако суд пришел к выводу, что кредитные обязательства погибшего участника СВО подлежат прекращению и не включаются в наследство. Иск банка отклонили. Отметим, что решение пока не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.