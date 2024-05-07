Она доказала, что комментарий в соцсети причинил ей нравственные страдания.

Она доказала, что комментарий в соцсети причинил ей нравственные страдания.

Жительница Горьковского взыскала 15 тыс. рублей с односельчанина, который оскорбил ее в соцсети. Право женщины на компенсацию признал сначала Горьковский районный суд, а потом и Омский областной.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, в сентябре 2023 года в группе «Горьковское» в «Одноклассниках» в комментариях под постом мужчина написал оскорбительное сообщение, унижающее честь и достоинство женщины, чем, как оказалось, причинил ей нравственные страдания. Мужчина попытался оспорить решение, но безуспешно. Оно вступило в законную силу 3 апреля.

Отметим, что кроме компенсации мужчине придется оплатить судебные издержки и госпошлину в размере 300 руб.