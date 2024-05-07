Специалисты поделились опытом внедрения системы клиентских сервисов для организаций, которые заняты в ключевых отраслях экономики.
Эксперты омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» приняли участие в технологической конференции. Представители предприятия поделились опытом внедрения системы клиентских сервисов для организаций, которые заняты в ключевых отраслях экономики.
Участниками мероприятия стали представители сферы транспорта и обслуживания техники, металлургии и агропромышленного сектора. Одним из вопросов деловой программы стал вопрос перспективы развития рынка масел, технических жидкостей и пластичных смазок.
Отдельно на встрече обсуждалось развитие сервисных опций для промышленного сектора. «Газпромнефть-СМ» предоставляет ряд многофункциональных инструментов, помогающие наладить стабильную работу оборудования и техники во время эксплуатации смазочных материалов.
– Высококачественные смазочные материалы гарантируют долгую и надежную работу даже самой сложной, специализированной техники. Вместе с продуктом наши партнеры получают комплекс цифровых и технологических сервисов. Мы тщательно разрабатываем инструменты, чтобы предложить бизнесу максимально эффективные решения. Благодаря партнерским встречам и конференциям мы можем лучше понять потребности предприятий и расширять спектр возможностей, которые отвечают их задачам, – генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.
В полный цикл клиентского сопровождения входит экспертное консультирование по подбору продуктов. Кроме того, комплекс включает техническую поддержку, предиктивную диагностику механизмов на основе анализа состояния масла, а также работу с дистрибьюторами по системе «единого окна» для оформления и отслеживания заказов.