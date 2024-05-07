Начальная стоимость контракта составляет почти 13 млн рублей.

Начальная стоимость контракта составляет почти 13 млн рублей.

Региональный Минстрой начал поиск подрядчика, который проведет инженерные изыскания и подготовит проект для здания мировых судей. Начальная стоимость контракта составляет почти 13 млн рублей. Работы подрядчику предстоит выполнить до конца апреля следующего года.

Здание для мировых судей расположится на бульваре Архитекторов напротив ТЦ «Мега». Под строительство объекта был выделен участок площадью более 23 тыс. кв. м.

В здании будут находиться 226 сотрудников, 34 из которых – мировые судьи, еще 135 – сотрудники аппарата и 57 человек обслуживающего персонала. На объекте смогут принимать до 1 тысячи посетителей в день.

Этажность здания еще не определена. Известно, что на первом этаже разместят помещение для содержащихся под стражей и конвоем.