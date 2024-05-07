Омск-Информ
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Местные чиновники занялись этим только после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура провела в Большереченском районе проверку исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В одном из сел сотрудники ведомства выявили нарушения.
В апреле паводковые воды подмыли дорогу в селе Ингалы. В результате жители одной из улиц лишились возможности пользоваться транспортом и безопасно проходить этот участок дороги.
Чтобы восстановить нарушенные права сельчан, прокуратура внесла представление главе Ингалинского сельского поселения. После этого дорогу восстановили.
Напомним, что село Ингалы является родиной бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова.
·Авто

Местные чиновники занялись этим только после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура провела в Большереченском районе проверку исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В одном из сел сотрудники ведомства выявили нарушения.
В апреле паводковые воды подмыли дорогу в селе Ингалы. В результате жители одной из улиц лишились возможности пользоваться транспортом и безопасно проходить этот участок дороги.
Чтобы восстановить нарушенные права сельчан, прокуратура внесла представление главе Ингалинского сельского поселения. После этого дорогу восстановили.
Напомним, что село Ингалы является родиной бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова.